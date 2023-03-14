Джеко и Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на матч против «Порту» в Лиге чемпионов

Португальский гранд «Порту» и миланский «Интер» поделились своими составами на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА в рамках 1/8 финала. Первый матч, который прошёл на арене «Сан-Сиро» две недели назад, напомним, завершился победой «нерадзурри» с минимальным счётом – 1:0.
«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Кардозу, Маркано, Занузи, Галено, Эуштакиу, Урибе, Груйич, Эванилсон, Тареми;
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Джеко, Мартинес;
Текстовую трансляцию интригующей встречи главного еврокубка как обычно проведёт портал Liveresult.ru.
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