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Лига чемпионов

Джеко и Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на матч против «Порту» в Лиге чемпионов

14 Марта 2023 • 22:02 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
1 2.90 X 3.30 2 2.65
Через 0 ч. 39 мин.

Португальский гранд «Порту» и миланский «Интер» поделились своими составами на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА в рамках 1/8 финала. Первый матч, который прошёл на арене «Сан-Сиро» две недели назад, напомним, завершился победой «нерадзурри» с минимальным счётом – 1:0.

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Кардозу, Маркано, Занузи, Галено, Эуштакиу, Урибе, Груйич, Эванилсон, Тареми;

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Джеко, Мартинес;

Текстовую трансляцию интригующей встречи главного еврокубка как обычно проведёт портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Эдин Джеко Лаутаро Мартинес
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ПОРТУ ИНТЕР МИЛАН
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