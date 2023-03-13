Моратти: «Интеру» будет тяжело в матче с «Порту»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти вновь порассуждал на тему проблем клуба.

Недавно команда Симоне Индзаги неожиданно уступила «Специи» в матче Серии А (1:2), в очередной раз позволив лидирующему «Наполи» увеличить и без того гигантский отрыв в турнирной таблице. 14 марта «нерадзурри» предстоит провести выездную встречу с «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Интер» взял верх со счётом 1:0.

«Команда испытывает трудности с настроем. Сейчас всё гораздо хуже, чем могло бы быть с составом такого уровня. Многие лидеры находятся не в лучшей форме, что особенно касается Лукаку – он по-прежнему слишком медлителен. В матче с «Порту» «Интеру» придётся очень нелегко», – цитирует Моратти журналист Альфредо Педулла.