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Лига чемпионов

Моратти: «Интеру» будет тяжело в матче с «Порту»

13 Марта 2023 • 20:46 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
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14.03 23:00

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти вновь порассуждал на тему проблем клуба.

Недавно команда Симоне Индзаги неожиданно уступила «Специи» в матче Серии А (1:2), в очередной раз позволив лидирующему «Наполи» увеличить и без того гигантский отрыв в турнирной таблице. 14 марта «нерадзурри» предстоит провести выездную встречу с «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Интер» взял верх со счётом 1:0.

«Команда испытывает трудности с настроем. Сейчас всё гораздо хуже, чем могло бы быть с составом такого уровня. Многие лидеры находятся не в лучшей форме, что особенно касается Лукаку – он по-прежнему слишком медлителен. В матче с «Порту» «Интеру» придётся очень нелегко», – цитирует Моратти журналист Альфредо Педулла.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Массимо Моратти Ромелу Лукаку
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