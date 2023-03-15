Симоне Индзаги: «Четвертьфинал - это впечатляет»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Интер» сыграл по нулям в Порту, что позволило подопечным Симоне Индзаги пройти в следующий раунд самого престижного клубного турнира всего европейского футбола. Это очень впечатляет Симоне Индзаги, наставника команды:

- Провели отличный матч, все игроки произвели впечатление. Первый тайм получился идеальным, второй чуть слабее, но мы вышли в четвертьфинал, это впечатляет. Мы написали кусочек истории «Интера», - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

Теперь «Интер» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.