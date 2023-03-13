Индзаги: «Матч против «Порту» – самый важный для «Интера» в этом году»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о важности предстоящей встречи Лиги чемпионов с «Порту».

«Нерадзурри» взяли верх в первом матче в родных стенах (1:0). 14 марта команды проведут ответный поединок в Португалии.

«В этом году мы уже сыграли в финале Суперкубка Италии, но предстоящий матч с «Порту» будет для нас самым важным. Мы можем попасть в восьмёрку лучших команд Европы, и мы уже сделали первый шаг на пути к этому. Завтра нас ждёт очень непростое испытание. Соперник ставит ту же цель, что и мы, нам предстоит битва с очень сильной командой. Впереди 90 сложнейших минут», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Индзаги.