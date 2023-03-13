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Лига чемпионов

Индзаги: «Матч против «Порту» – самый важный для «Интера» в этом году»

13 Марта 2023 • 22:54 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
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Через 23 ч. 16 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о важности предстоящей встречи Лиги чемпионов с «Порту».

«Нерадзурри» взяли верх в первом матче в родных стенах (1:0). 14 марта команды проведут ответный поединок в Португалии.

«В этом году мы уже сыграли в финале Суперкубка Италии, но предстоящий матч с «Порту» будет для нас самым важным. Мы можем попасть в восьмёрку лучших команд Европы, и мы уже сделали первый шаг на пути к этому. Завтра нас ждёт очень непростое испытание. Соперник ставит ту же цель, что и мы, нам предстоит битва с очень сильной командой. Впереди 90 сложнейших минут», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Симоне Индзаги
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ПОРТУ ИНТЕР МИЛАН
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