Мхитарян: «Мы были готовы к страданиями»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Интер» сыграл по нулям в Порту, что позволило подопечным Симоне Индзаги пройти в следующий раунд самого престижного клубного турнира всего европейского футбола. События игры прокомментировал армянский полузащитник миланского клуба Генрих Мхитарян. Он заявил, что «Интер» еще до матча был готов к тому, что для результата придется, что называется, «лечь костьми».

- Мы понимали, что нам надо будет страдать и добиваться результата. Мы провели большой матч сегодня. Надеюсь, он придаст нам уверенности в себе перед следующими матчами, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

Напомним, что Генрих Мхитарян провел свой юбилейный, 50-й матч в Лиге чемпионов.