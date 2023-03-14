Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Легенда «Интера» Бергоми дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» эксклюзив

14 Марта 2023 • 22:10 Комментировать
Порту
0:0
Интер Милан
1 3.20 X 2.55 2 2.85
перерыв

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Это очень трудный матч, «Порту» - отличная команда, у неё отличная организация и отличные болельщики: «Интер» должен провести отличный матч, если они хотят пройти до конца. Я надеюсь, что в этих международных матчах, как это было с «Барселоной», а также в первом матче с «Порту» «Интер» сможет найти нужные ресурсы, чтобы провести хороший матч. Сложная игра, против сильной команды: обе команды уважают друг друга, там наверняка будет тёплая обстановка, не думаю, что будут какие-то скандалы, стычки, не та история. Надеюсь, «Интер» выиграет и пройдёт дальше. Команде это очень нужно, нужно снова поверить в себя», - заявил чемпион мира - 1982 в эксклюзивном интервью.

Напомним, что итальянский гранд встретится c «Порту» в Португалии сегодня, 14 марта. Стартовый свисток ответной встречи назначен на 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился минимальной победой «нерадзурри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Джузеппе Бергоми Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Порту Порту
Интер Милан Интер Милан
0
0
2.60 3.20 2.90
Видео
Перерыв
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3
0
1.51 4.60 6.20
Видео
15.03.23 в 23:00
Наполи Наполи
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.56 4.40 5.80
Видео
15.03.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
1.86 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
14 Марта
23:42 · Лига чемпионов
Холанн расправился с рекордом ван Нистелроя
23:38 · Лига чемпионов
​Онана: «Самый важный матч года»
23:36 · Лига чемпионов
Холанн за минуту оформил дубль в ворота «РБ Лейпцига»
23:31 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» может сравнять рекорд для английских команд в Лиге чемпионов
23:29 · Лига чемпионов
Мхитарян – первый армянин, сыгравший 50 матчей в Лиге чемпионов
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 6
22:30 · Лига чемпионов
«Порту» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:20 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» объявили составы на вечерний матч ЛЧ
22:19 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 марта 2023
22:00 · Лига чемпионов
​«Наполи» - «Айнтрахт»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 марта 2023
19:58 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о состоянии Бензема
17:19 · Лига чемпионов
Гладилин уверен, что «Реалу» с «Ливерпулем» дома не будет легко
16:42 · Англия. Премьер-лига
Байчетич и Хендерсон сегодня не тренировались с «Ливерпулем»
16:37 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Кварацхелия – отличный футболист»
16:21 · Италия. Серия А
Лоботка: «Никто не ждёт, что «Наполи» дойдёт до финала Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем