Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Это очень трудный матч, «Порту» - отличная команда, у неё отличная организация и отличные болельщики: «Интер» должен провести отличный матч, если они хотят пройти до конца. Я надеюсь, что в этих международных матчах, как это было с «Барселоной», а также в первом матче с «Порту» «Интер» сможет найти нужные ресурсы, чтобы провести хороший матч. Сложная игра, против сильной команды: обе команды уважают друг друга, там наверняка будет тёплая обстановка, не думаю, что будут какие-то скандалы, стычки, не та история. Надеюсь, «Интер» выиграет и пройдёт дальше. Команде это очень нужно, нужно снова поверить в себя», - заявил чемпион мира - 1982 в эксклюзивном интервью.

Напомним, что итальянский гранд встретится c «Порту» в Португалии сегодня, 14 марта. Стартовый свисток ответной встречи назначен на 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился минимальной победой «нерадзурри».