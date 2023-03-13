Индзаги высказался о готовности Шкриньяра перед матчем с «Порту»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал о состоянии центрального защитника Милана Шкриньяра.

28-летний футболист сыграл в первом матче против «Порту» и помог своей команде одержать минимальную победу, однако пропустил следующие три встречи из-за травмы. Участие словака в ответной игре 1/8 финала против «Порту» остаётся под вопросом.

«Шкриньяр пропустил две с половиной недели, и только сегодня он провёл первую полноценную тренировку в общей группе. Я знаю, насколько упорно Милан трудился ради возвращения к этому матчу, но итоговое решение я буду принимать завтра», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Индзаги.