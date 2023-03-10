Маротта: «Мысли о Лиге чемпионов не должны отвлекать игроков «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о настрое команды перед матчем со «Специей».

Встреча 26-го тура Серии А проходит в эти минуты. Незадолго до стартового свистка Маротта высказался о положении дел: «Думаю, проблем с мотивацией быть не должно. Конечно, матч Лиги чемпионов против «Порту» чрезвычайно важен, но не стоит забывать и о том, какую опасность может представлять «Специя». Сегодня игроки не должны думать о вторнике. Их обязанность – уважать цвета «Интера», которые они представляют, и с предельным настроем подходить к каждой игре», – поведал в интервью DAZN Маротта.

Следить за ходом матча «Специи» против «Интера» можно на сайте Liveresult.ru, где представлена текстовая трансляция.