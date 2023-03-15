Наполи - Айнтрахт: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом» интриги не предвидится. У итальянцев потрясающая форма в этом сезоне, при том что соперник - середняк Бундеслиги. Да и результат первого матча (2:0) позволяет неаполитанцам спокойно готовиться к этому поединку и думать о четвертьфинале.

Будет ли сегодня интрига, и кто пройдет дальше - узнаем после 23:00. Показ игры на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.