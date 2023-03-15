«Наполи» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Италии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Айнтрахт Фр
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Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор45'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
15 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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