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Лига чемпионов

«Наполи» дома разгромил «Айнтрахт» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

16 Марта 2023 • 00:51 Комментировать
Наполи
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

В ответном матче Лиги чемпионов «Наполи» сначала действовал аккуратно против «Айнтрахта». Однако затем подопечные Лучано Спаллетти прибавили и спокойно расправились с соперником, пробившись в четвертьфинал турнира.

Протокол игры  
Наполи3:0Айнтрахт Фр
(1:0) Осимхен Виктор45'  
(2:0) Осимхен Виктор53'  
(3:0) Зелиньски Пётр64'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ Ким 66' (Жуан Жезус ( 66'  77') Руй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 74' (Элмас Эльиф ( 74') Политано Маттео 66' (Лосано Ирвинг ( 66') Осимхен Виктор 81' (Симеоне Джованни ( 81') Кварацхелия Хвича 74' (Н'Домбеле Тангай ( 74')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертОливера МатиасЭстигор Лео
Трапп КевинБутаТутаН'Дика Эван  26'Ленц Кристофер  32' 67' (Макс Филипп ( 67') Роде Себастьян 74' (Якич Кристиян ( 74') Соу ДжибрилКнауфф Ансгар 62' (Алиду Фариде ( 62') Гётце Марио  65'Камада ДаитиБорре Рафаэль
Запасные: Рамай ДиантАларио ЛукасЧендлер ТимотиТуре АльмамиХасебе МакотоХорц ЯнникСмолчич Хрвое
15 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

В среду определялись последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. «Наполи» после гостевой победы над «Айнтрахтом» со счётом 2:0 дома должен был спокойно доводить дело до итоговой победы. Учитывая текущую форму неаполитанцев, почти не было сомнений в том, что они удержат преимущество.

На первых минутах на поле было много борьбы, «Айнтрахт» пытался навязать борьбу. Именно немцы и создали первый опасный момент в матче, когда после навеса с углового Борре головой пробил чуть мимо цели. В ответ Кварацхелия получил мяч в левой зоне чужой штрафной и пробил, но получилось также неточно.

После небольшой активности игра успокоилась. «Наполи» спокойно действовал по счету и никуда не спешил. «Айнтрахт» в свою очередь пытался атаковать и что-то придумывать, но из этого ничего не удавалось, и никакой опасности у ворот неаполитанцев не возникало. Впрочем, хозяева тоже особо воротам гостей не угрожали.

Первый тайм так и катился к нулевой ничьей, но уже в компенсированное время «Наполи» открыл счёт. Политано навесил с правого фланга, а Осимхен ушёл от двоих соперников и пробил в дальний угол. Пожалуй, этот гол уже окончательно лишал «Айнтрахт» каких-либо шансов на выход в четвертьфинал.

В начале второго тайма неаполитанцы были активно. Сначала Ким Мин-Чжэ справа ворвался в штрафную и бил чуть ли не с угла вратарской, но получилось неточно. Спустя пару минут хозяева всё же результат удвоили. Ди Лоренцо прострелил справа от лицевой, и Осимхен в падении оформил дубль.

Немцы могли вскоре сократить отставание. После прострела Борре в касание бил Камада, но получилось точно в руки Мерету. Ответ «Наполи» был острее. Сначала Кварацхелия обводящим ударом целился в дальний нижний угол, но Трапп ворота спас. Буквально тут же Соу в своей штрафной ударил по ногам Зелиньски, и сам же поляк уверенно реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного.

После этого команды уже доигрывали поединок, понимая, что все уже решено. «Айнтрахт» же даже не прикладывал усилий, чтобы забить хотя бы гол престижа. Таким образом, «Наполи» стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов. 17 марта итальянцы узнают своего соперника по следующей стадии, когда состоится жеребьёвка. На выходных «Наполи» продолжит и борьбу за чемпионство в Италии матчем против «Торино». «Айнтрахт» же в рамках Бундеслиги поедет в гости к открытию этого сезона «Униону» из Берлина.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи
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