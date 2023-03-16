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Лига чемпионов

Осимхен установил еврокубковый рекорд «Наполи»

16 Марта 2023 • 00:12 Комментировать
Наполи
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился уникальным достижением.

24-летний футболист открыл счёт в проходящем сейчас ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта», отличившись в концовке первого тайма. В первой встрече, прошедшей в Германии 21 февраля, форвард также огорчил соперников одним взятием ворот. Согласно сведениям Opta, Осимхен стал первым за всю историю игроком «Наполи», сумевшим забить в обоих матчах одной стадии плей-офф Лиги чемпионов или Кубка чемпионов.

После точного удара Виктора Осимхена «Наполи» повёл со счётом 3:0 по сумме двух встреч. Следить за ходом матча можно на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Виктор Осимхен
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