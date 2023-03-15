Клопп дал понять, что его команда будет искать счастья в атаке

Английский «Ливерпуль» сражается с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после того, как в первой игре подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа были жестоко биты со счетом 5:2. Клопп дал понять, что его команда будет искать счастья в атаках, так как иных вариантов у нее просто нет.

- Было бы неплохо забить первыми гол, потому что если это сделает «Реал», задача станет еще сложнее. Мы будем атаковать, но не забывая об обороне, Нам нужно исключительно хорошее выступление. Если получится, то есть шансы, если нет - то «Реал» идет дальше, - цитирует слова Клоппа BT Sport.