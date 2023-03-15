Модрич: «Бэйл закончил в «Реале» не лучшим образом, но нельзя не отдать ему должное»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич положительно оценивает вклад Гарета Бэйла в успехи «королевского клуба». Напомним, в своих последних сезонах валлиец редко выходил на поле, но при этом оставался одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

«Бэйл закончил в «Реале» не лучшим образом, но нельзя не отдать ему должное. Он добился потрясающих успехов с командой. «Десима», его голы в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля»… Он был невероятен», – сказал Модрич в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, Бэйл недавно объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года. Модрич выступал с Гаретом также в составе лондонского «Тоттенхэма».