Анчелотти может поберечь Бензема к матчу с «Барселоной», не выпустив его против «Ливерпуля»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы не выпустить нападающего Карима Бензема в стартовом составе на матч с «Ливерпулем», который состоится в среду в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первую игру «Реал» выиграл 5:2 на «Энфилде», а Бензема оформил дубль.

По информации от Evening Standard, Бензема не до конца восстановился после повреждения, поэтому матч с «Ливерпулем» может подвергнуть футболиста риску получить рецидив. Отметим, что спустя пару дней после игры с мерсисайдцами, «Реал» должен встретиться на «Камп Ноу» с «Барселоной» в рамках чемпионата.

Напомним, в данный момент «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 9 очков в Ла Лиге.