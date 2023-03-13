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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти может поберечь Бензема к матчу с «Барселоной», не выпустив его против «Ливерпуля»

13 Марта 2023 • 15:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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15.03 23:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы не выпустить нападающего Карима Бензема в стартовом составе на матч с «Ливерпулем», который состоится в среду в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первую игру «Реал» выиграл 5:2 на «Энфилде», а Бензема оформил дубль.

По информации от Evening Standard, Бензема не до конца восстановился после повреждения, поэтому матч с «Ливерпулем» может подвергнуть футболиста риску получить рецидив. Отметим, что спустя пару дней после игры с мерсисайдцами, «Реал» должен встретиться на «Камп Ноу» с «Барселоной» в рамках чемпионата.

Напомним, в данный момент «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 9 очков в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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