Рюдигер: «Никогда не видел таких болельщиков, как у «Реала»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился воспоминаниями о том, как в прошлом сезоне играл против «сливочных» в составе «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, первый матч «королевский клуб» выиграл со счётом 3:1, но затем с таким же счётом проиграл ответную встречу. Лишь гол Карима Бензема в овертайме помог команде выйти в полуфинал.

«В прошлом сезоне было сложно играть на «Сантьяго Бернабеу» из-за результата первого матча. Никогда не видел таких болельщиков, как у «Реала». Теперь я здесь и я более счастлив», – заявил Рюдигер на пресс-конференции.

Напомним, Антонио перешёл в «Реал» прошлым летом на правах свободного агента.