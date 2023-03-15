Пабон: «Салах говорил мне, что мечтает играть за «Реал» Мадрид»

Персональный тренер Мохамеда Салаха в «Роме» Хайме Пабон рассказал, что в период игры за римскую команду египтянин мечтал выступать за «Реал» Мадрид. Напомним, Салах проводит уже свой шестой сезон в составе «Ливерпуля» и за этот срок успел стать пятым лучшим бомбардиром в истории мерсисайдцев.

«Я раньше говорил Мохамеду, что ему нужно перейти в «Барселону». Он отказывался и говорил, что мечтает играть за мадридский «Реал», – цитирует Пабона издание Relevo.

Напомним, Салах в составе «Ливерпуля» ни разу не смог обыграть мадридский «Реал» в пяти матчах. Египтянин в нынешнем сезоне забил 11 голов в АПЛ.