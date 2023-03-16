Крис Саттон: «Будет интересно посмотреть на то, что будет делать «Ливерпуль» летом»

Английский «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» и во втором матче противостояния, хотя на сей раз с минимальным счетом - и покинул Лигу чемпионов. Экс-нападающий Крис Саттон, блиставший в прошлом в составе чемпионского «Блэкберна» на пару с Аланом Ширером, прокомментировал события матча.

- Они приехали в Мадрид с непростой задачей, но не смогли выполнить ее. «Реал» контролировал игру. Теперь интересно посмотреть на то, что будет делать «Ливерпуль» летом. А также посмотреть на то, смогут ли они попасть в четверку лучших в чемпионате, это крайне важно для них, - цитирует Саттона BBC Sport.

Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов.