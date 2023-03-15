Канчельскис — о матче «Реал» - «Ливерпуль»: «Все должны верить в чудо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Все должны верить в чудо. Чудеса бывают, но не в случае «Ливерпуля». Не в этот раз. «Реал» не отпустит преимущество и не даст шансов отыграться. Команда Анчелотти уверенно пройдет дальше», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что в футболе нельзя терять концентрацию, ведь могут произойти разные моменты.

Напомним, в первой встрече «Реал» разгромил «Ливерпуль» со счетом 5:2. Ответный поединок пройдет сегодня, 15 марта. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.