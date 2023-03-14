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Деменко оценил шансы «Ливерпуля» на камбэк в матче с «Реалом»

14 Марта 2023 • 11:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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15.03 23:00

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящей ответной встрече между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Ливерпулю» уже нечего терять. Они будут биться. Многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Но сейчас я не верю, что команда может совершить подвиг», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Ответный матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 15 марта, начало встречи запланировано в 23:00 мск.

В первом поединке, состоявшемся в Англии на «Энфилде», «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Максим Деменко
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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