Деменко оценил шансы «Ливерпуля» на камбэк в матче с «Реалом»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящей ответной встрече между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Ливерпулю» уже нечего терять. Они будут биться. Многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Но сейчас я не верю, что команда может совершить подвиг», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Ответный матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 15 марта, начало встречи запланировано в 23:00 мск.

В первом поединке, состоявшемся в Англии на «Энфилде», «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 5:2.