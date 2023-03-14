Александер-Арнольд: «Постараемся совершить нечто особенное в Мадриде»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Реал» Мадрида. Напомним, первую встречу мерсисайдцы проиграли у себя дома 2:5.

«Мы постараемся совершить в Мадриде нечто особенное. Мы были в похожей ситуации в матче против «Барселоны» на в 2019 году. Мы отправимся в Мадрид с чувством, что нам нечего терять», – заявил Александер-Арнольд в беседе с Liverpool Echo.

Напомним, «Ливерпуль» в последний раз обыгрывал мадридский «Реал» в 2009 году. С тех пор мерсисайдцы несколько раз проиграли «сливочным», в том числе и в финалах Лиги чемпионов 2018 и 2022 года.