Булыкин: «В ответной игре с «Ливерпулем» «Реалу» было намного комфортнее»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о противостоянии мадридского «Реала» и «Ливерпуля» в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что по сумме двух встреч сильнее оказались «сливочные» (6:2) и вышли в четвертьфинал турнира.

Эксперт отметил, что благодаря убедительной победе в первой встрече со счётом 5:2, в ответном матче «Реал» мог чувствовать себя комфортно.

«Первый матч завершился с таким счётом, что во втором «Реалу» было намного комфортнее. Но всё равно, на своём поле они играют очень хорошо, практически никому не проигрывают», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 17 марта.