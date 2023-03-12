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Лига чемпионов

Анчелотти: «Не стоит расслабляться перед ответным матчем с «Ливерпулем»

12 Марта 2023 • 07:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
15.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команде необходимо сохранять боевой настрой на игру с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов даже несмотря на разгромную победу «сливочных» в первой встрече в рамках пары – 5:2.

«У нас неоспоримое преимущество – мы фавориты. Однако нам необходимо провести все 90 минут встречи с тем же отношением к делу, которое мы показали в первой игре. И мы не имеем права думать, что нам нужно где-то себя поберечь. Лига чемпионов – это сложнейший в мире футбольный турнир», - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, в субботу вечером мадридский «Реал» в рамках Ла Лиги уверенно обыграл «Эспаньол» - 3:1. Сливочные теперь отстают от «Барселоны» с первого места на шесть очков.

«Ливерпуль», в свою очередь, разочаровал своих болельщиков сенсационным поражением в гостях от аутсайдера АПЛ – «Борнмута» - 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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