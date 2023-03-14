Анчелотти: «Азар сказал правду, я мало с ним разговариваю»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недавнее интервью Эдена Азара, в котором бельгиец заявил, что уважает итальянского специалиста, но почти с ним не разговаривает.

«Азар сказал правду, я мало с ним разговариваю», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Азар в нынешнем сезоне крайне редко появляется на поле под руководством Карло Анчелотти. Бельгиец всего три раза выходил в составе «Реала» на матчи чемпионата Испании, где не отметился ни одним результативным дейтсвием.

Ранее сам Азар добавил, что хочет остаться в «Реале» на следующий сезон. Его контракт как раз заканчивается летом 2024 года.