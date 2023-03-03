Стало известно, когда Клопп сможет рассчитывать на Луиса Диаса

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас близок к возвращению на поле после травмы.

Колумбиец не играет с начала октября из-за повреждения колена. По сведениям журналиста Джеймса Пирса, представляющего издание The Athletic, возвращение Диаса в строй может состояться через две недели. Таким образом, 26-летний форвард «красных» вряд ли успеет полностью восстановиться до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт 15 марта на «Сантьяго Бернабеу».

До травмы Луис Диас успел сыграть 12 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне. В его активе четыре забитых мяча и три голевые передачи.