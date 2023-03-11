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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, когда Бензема вернётся на поле

11 Марта 2023 • 00:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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Через 14 ч. 57 мин.

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит субботний матч Ла Лиги против «Эспаньола». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти рассказал, когда француз вернётся на футбольное поле.

«Бензема получил удар по лодыжке, и она опухла. Сегодня он приступил к индивидуальным тренировкам. Он будет готов к игре с «Ливерпулем», - цитирует Анчелотти испанская Marca.

«Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в среду, 15 марта. В первой игре мадридцы разнесли мерсисайдцев на выезде с результатом 5:2.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провёл за «Реал» 27 матчей. В них француз забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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