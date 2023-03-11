​Анчелотти рассказал, когда Бензема вернётся на поле

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит субботний матч Ла Лиги против «Эспаньола». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти рассказал, когда француз вернётся на футбольное поле.

«Бензема получил удар по лодыжке, и она опухла. Сегодня он приступил к индивидуальным тренировкам. Он будет готов к игре с «Ливерпулем», - цитирует Анчелотти испанская Marca.

«Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в среду, 15 марта. В первой игре мадридцы разнесли мерсисайдцев на выезде с результатом 5:2.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провёл за «Реал» 27 матчей. В них француз забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.