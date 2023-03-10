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Ферлан Менди недоволен своим положением в «Реале»

10 Марта 2023 • 14:36 Комментировать
Реал Мадрид
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Эспаньол
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11.03 16:00

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди недоволен своим статусом в команде. Француза не устраивает его контракт, который истекает через два с половиной года. Об этом сообщает издание Marca.

Ферлан считает, что заслуживает более выгодный контракт, так как является игроком стартового состава. В данный момент Менди продолжает залечивать травму, из-за которой пропустил несколько недель.

Зарплата Менди составляет свыше 10 миллионов евро в год. Француз занимает десятое место в зарплатной ведомости «королевского клуба». Ранее ходили слухи, что в конце сезона «Реал» хочет продать Ферлана.

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Реал Мадрид Ферлан Менди
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