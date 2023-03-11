Хави: «Очень важно сохранить отрыв от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что его команде очень важно сохранить девятиочковый отрыв от мадридского «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги. Напомним, в следующем туре чемпионата Испании «королевский клуб» сыграет с «Эспаньолом», тогда как «Барселона» встретится с «Атлетиком» Бильбао.

«Очень важно сохранить отрыв от «Реала». Завтра мы отправимся на один из самых сложных выездов в сезоне. «Атлетик» Бильбао хорошо играет у себя дома», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, на следующей неделе «Барселона» и «Реал» встретятся между собой в рамках чемпионата Испании на «Камп Ноу».