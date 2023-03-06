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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес очень долго разговаривал с Анчелотти после вчерашнего матча с «Бетисом»

06 Марта 2023 • 10:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
11.03 16:00

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл долгую беседу с главным тренером Карло Анчелотти после вчерашней игры с «Бетисом», которая завершилась вничью 0:0. Напомним, теперь отставание «Реала» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» увеличилось до девяти очков.

По информации от издания Relevo, Перес вчера вечером после игры очень долго разговаривал с Анчелотти за пределами раздевалки. Напомним, ранее ходили слухи, что «королевский клуб» рассматривает вариант с отставкой итальянца, у которого есть действующий контракт до лета 2024 года.

Среди кандидатов на замену Анчелотти ранее числились такие имена, как Рауль Гонсалес и Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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