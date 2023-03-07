Перес считает, что в последних результатах «Реала» виноват Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нашёл главного виновника плохих результатов команды. По информации от журналиста Серхи Валентина, Перес повесил всю вину на главного тренера Карло Анчелотти.

Напомним, в последних трёх матчах во всех турнирах «Реал» не смог добыть ни одной победы и забил всего один гол. Отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на прошлых выходных увеличилось до 9 очков, что разочаровывает Переса, который надеялся на защиту чемпионского титула.

Анчелотти с большой долей вероятности летом будет уволен, если не сможет выиграть хотя бы один значимый трофей. В Лиге чемпионов «Реал» пока идёт уверенно: в первом матче ⅛ финала команда обыграла на выезде «Ливерпуль» (5:2).