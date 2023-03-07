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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес считает, что в последних результатах «Реала» виноват Анчелотти

07 Марта 2023 • 14:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
11.03 16:00

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нашёл главного виновника плохих результатов команды. По информации от журналиста Серхи Валентина, Перес повесил всю вину на главного тренера Карло Анчелотти.

Напомним, в последних трёх матчах во всех турнирах «Реал» не смог добыть ни одной победы и забил всего один гол. Отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на прошлых выходных увеличилось до 9 очков, что разочаровывает Переса, который надеялся на защиту чемпионского титула.

Анчелотти с большой долей вероятности летом будет уволен, если не сможет выиграть хотя бы один значимый трофей. В Лиге чемпионов «Реал» пока идёт уверенно: в первом матче ⅛ финала команда обыграла на выезде «Ливерпуль» (5:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Флорентино Перес
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