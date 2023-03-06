Руководство «Реала» проведёт встречу с Эденом Азаром

В ближайшее время руководство мадридского «Реала» проведёт встречу с полузащитником «сливочных» Эденом Азаром и его представителями. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ощущение, что Азар должен покинуть клуб летом, в случае поступления хорошего предложения «Реалу», - пишет Романо.

Напомним, что контракт бельгийца с мадридским клубом действует до середины 2024 года. Вероятно, «Реал» собирается продать полузащитника уже грядущим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нерегулярного игрока.

В текущем сезоне на счету Азара всего лишь один гол и один ассист в семи матчах во всех официальных турнирах за свой клуб.