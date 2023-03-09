«Реал» продолжает переговоры по новому контракту с Начо

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес обсуждает с клубом новый контракт.

33-летний ветеран, проводящий в «Реале» всю свою карьеру, может уйти этим летом в качестве свободного агента. Согласно отчёту инсайдера Фабрицио Романо, руководство «сливочных» предложило игроку новое соглашение, однако стороны до сих пор не договорились. В настоящий момент переговоры продолжаются.

За свою карьеру Начо Фернандес провёл за «Реал» более трёхсот матчей. В текущей кампании испанский футболист появился на поле 28 раз во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.