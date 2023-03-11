Ришарлисон находится в шорт-листе «Реала» с момента назначения Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы воссоединиться с нападающим «Тоттенхэма» Ришарлисоном, с которым ранее работал в «Эвертоне». По информации от Diario AS, итальянский специалист сразу добавил бразильца в список желаний с момента возвращения на «Сантьяго Бернабеу» летом 2021 года.

Напомним, Ришарлисон прошлым летом перебрался из «Эвертона» в «Тоттенхэм», где пока не может показать свои лучшие качества из-за конкуренции с Гарри Кейном. На счету бразильца нет ни одного гола в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Ришарлисон будет одним из вариантов для «Реала», если клуб следующим летом захочет приобрести нового форварда.