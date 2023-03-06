Анчелотти теряет доверие к Асенсио, итальянцу больше нравится Альваро Родригес

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти теряет доверие к полузащитнику Марко Асенсио, у которого в конце сезона истекает контракт. По информации от Deportes Cuatro, итальянский специалист задумывается над тем, чтобы отпустить Асенсио свободным агентом и довериться 18-летнему Альваро Родригесу, у которого на счету гол и результативная передача за 18 минут в Ла Лиге.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Реал» якобы может пойти навстречу Асенсио и найти с ним компромисс в вопросе по новому контракту. Тем не менее, сейчас будущее Марко до сих пор остаётся туманным.

Ситуация может измениться, если Анчелотти покинет свой пост в конце сезона. Ранее ходили слухи, что новым тренером команды может стать бывший нападающий клуба Рауль Гонсалес.