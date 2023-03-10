Перес: «Все в «Реале» любят Анчелотти»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

По ходу нынешнего сезона в СМИ неоднократно появлялись слухи об ухудшении отношений между Пересом и Анчелотти, а после недавних неудач команды в чемпионате некоторые источники и вовсе сообщили о возможном увольнении итальянца.

«Все в «Реале» любят Карло. – делится мнением Перес. – Это касается и игроков, и болельщиков. Вот почему мы были так рады, когда он вернулся в клуб», – цитируют испанские СМИ президента «Реала».

На данный момент «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на девять очков.