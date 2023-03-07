Азар может остаться в «Реале», если команда сменит тренера

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар ещё может остаться в команде на следующий сезон. По информации от журналиста Фабрицио Романо, этот сценарий может иметь место быть в том случае, если главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти будет уволен, а на его место придёт новый специалист, который даст Азару ещё один шанс.

Тем не менее, если верить источнику, в данный момент руководство «Реала» планирует избавиться от Эдена грядущим летом. У игрока в июле будет оставаться всего год по контракту со «сливочными».

Азар до сих пор является самым дорогим футболистом в истории «Реала». Бельгиец в 2019 году прибыл в команду из «Челси» за 115 миллионов евро.