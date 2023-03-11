«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Эспаньола».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Эспаньол
Доступ после регистрации
Протокол игры
|8'Хоселу Санмартин (0:1)
|(1:1) Винисиус Жуниор23'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Начо Фернандес•Камавинга Эдуардо•Модрич Лука•Тчуамени Орельен•Кроос Тони•Вальверде Федерико•Родриго•Винисиус Жуниор
Пачеко Фернандо•Хиль Оскар II•Серхи Гомес•Монтес Сесар•Кабрера Леандро• 19'Санчес Рубен II•Винисиус Соуза•Грагера Хосе•Дардер Серхи•Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин
11 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Бан пользователя