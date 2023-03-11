Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

11 Марта 2023 • 15:30 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Эспаньол
1 1.30 X 4.90 2 12.50
1-й тайм

В рамках 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Эспаньола».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Эспаньол
 8'Хоселу Санмартин (0:1)
(1:1) Винисиус Жуниор23' 
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерНачо ФернандесКамавинга ЭдуардоМодрич ЛукаТчуамени ОрельенКроос ТониВальверде ФедерикоРодригоВинисиус Жуниор
Запасные: Рюдигер АнтониоОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейРодригес АльвароЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
Пачеко ФернандоХиль Оскар IIСерхи ГомесМонтес СесарКабрера Леандро  19'Санчес Рубен IIВинисиус СоузаГрагера ХосеДардер СерхиБрайтвайт МартинХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIПуадо ХавьерПьер-Габриэль РонаэльКалеро ФернандоГомес ДаниэльЛасо ХосеВидаль АлешЭспозито ЭдуОливан БрианРибаудо НикоГарсия ЖоанДенис Суарес
11 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
11 Марта 2023 в 16:11
Да уж. Судя по всему стоит ждать унижения от Ливера в среду...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
35 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол Эспаньол
1
1
1.27 6.20 11.00
Видео
11.03.23 в 18:15
Эльче Эльче
Вальядолид Вальядолид
2.65 3.20 2.85
Видео
11.03.23 в 20:30
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.26 3.05 3.70
Видео
11.03.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
2.01 3.30 4.20
Видео
12.03.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.35 2.80 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
16:35 · Испания. Ла Лига
Хави: «Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это будет очень сложно»
16:29 · Испания. Ла Лига
Молина: «Защищать цвета «Атлетико» – для меня большая честь»
16:23 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» открыл счёт в матче с «Реалом»
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барселоны»
15:59 · Испания. Ла Лига
Пабло Бариос: «Хотел бы провести такую же карьеру, как Коке»
15:54 · Испания. Ла Лига
Хави: «Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы»
15:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Винисиус Жуниор – переговоры в тупике 1 слухи
15:36 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я уже обсудил с руководством свой новый контракт»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы выиграли свои матчи без Левандовски, но нам очень его не хватало»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
15:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Очень важно сохранить отрыв от «Реала» 1
15:21 · Испания. Ла Лига
Коке: «Депай привнёс в «Атлетико» хорошее настроение»
14:50 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на трансфер Дембеле, Мбаппе поддерживает кандидатуру Усмана
14:47 · Испания. Ла Лига
​Без Бензема: «Реал» объявил состав на матч с «Эспаньолом»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» будет сложно заполучить Гюндогана, игроком также интересуется «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем