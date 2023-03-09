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«Реал» лидирует в борьбе за звезду «Ньюкасла»

09 Марта 2023 • 20:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.25 X 5.90 2 11.50
11.03 16:00

Мадридский «Реал» – главный претендент на полузащитника английского «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Ранее уже сообщалось о заинтересованности «сливочных» в подписании футболиста сборной Бразилии. Полузащитник также находится в сфере интересов других грандов европейского футбола, однако именно «Реал» является главным претендентом, докладывает журналист Люк Эдвардс. Впрочем, чтобы переход состоялся, хавбек должен изъявить желание покинуть свой нынешний клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бруно Гимараэса в 60 млн евро. В текущем сезоне бразилец провёл 26 матчей за «сорок», записав себе в актив четыре гола и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2023
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