В «Милане» считают, что Браим Диас не стоит 22 млн евро

«Милан» не намерен платить мадридскому «Реалу» 22 млн евро за Браима Диаса.

Полузащитник «сливочных» арендован «россонери» до конца текущего сезона с возможностью выкупа за вышеуказанную сумму. По информации ABC, в «Милане» считают, что 23-летний футболист не стоит таких денег, учитывая уровень его игры в текущем сезоне. Таким образом, испанец с высокой вероятностью получит шанс проявить себя в «Реале» грядущим летом. Впрочем, итальянский клуб может предпринять попытку выкупить атакующего хавбека по сниженной цене.

Браим Диас записал себе в актив пять голов и два результативных паса в 28 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.