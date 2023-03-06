Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» считают, что Браим Диас не стоит 22 млн евро

06 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
11.03 16:00

«Милан» не намерен платить мадридскому «Реалу» 22 млн евро за Браима Диаса.

Полузащитник «сливочных» арендован «россонери» до конца текущего сезона с возможностью выкупа за вышеуказанную сумму. По информации ABC, в «Милане» считают, что 23-летний футболист не стоит таких денег, учитывая уровень его игры в текущем сезоне. Таким образом, испанец с высокой вероятностью получит шанс проявить себя в «Реале» грядущим летом. Впрочем, итальянский клуб может предпринять попытку выкупить атакующего хавбека по сниженной цене.

Браим Диас записал себе в актив пять голов и два результативных паса в 28 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
2
0
1.08 9.00 72.00
Видео
Окончен
Рома Рома
Ювентус Ювентус
1
0
1.02 21.00 100.00
Видео
06.03.23 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
1.84 3.90 4.20
Видео
06.03.23 в 22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
2.22 2.75 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
02:30 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал удаление Кина спустя 40 секунд после выхода на замену
02:18 · Италия. Серия А
В «Милане» считают, что Браим Диас не стоит 22 млн евро
02:06 · Италия. Серия А
Рабио признал, что его будущее в «Ювентусе» зависит от попадания в Лигу чемпионов
01:54 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я уважаю Аллегри, мы часто общаемся»
01:45 · Италия. Серия А
Аллегри: «Одно поражение не может свести на нет нашу отличную работу»
01:23 · Италия. Серия А
Моуринью высказался о победе над «Ювентусом»
01:12 · Италия. Серия А
Мойзе Кин удалился спустя полминуты после выхода на замену – он пнул игрока «Ромы»
00:59 · Италия. Серия А
Скилаччи: «Смотреть итальянский футбол скучно, я засыпаю»
00:58 · Италия. Серия А
«Рома» не проиграла «Ювентусу» ни одного матча в сезоне впервые почти за 20 лет
00:39 · Италия. Серия А
Станкович: «Надо смотреть в будущее, хотя спасение маловероятно»
00:06 · Италия. Серия А
Индзаги рассчитывает, что в ближайшее время сразу три игрока «Интера» вернутся после травм
05 Марта
23:42 · Италия. Серия А
«Милан» по-прежнему претендует на Ауа
23:01 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса» высказался о будущем ди Марии
22:58 · Италия. Серия А
Барони: «Интер» показал свои качества»
22:50 · Италия. Серия А
Госенс: «Интер» готов» 3
Все новости
Рекомендуем