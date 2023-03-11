Кроос сыграл свой 400-й матч за «Реал»

В матче двадцать пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» принимал гостей из Барселоны - «Эспаньол». Фаворит на сей раз не стал терять очки, уверенно обыграв соперника со счетом 3:1.

Как оказалось, это был уже 400-й матч в составе мадридского «Реала» для Тони Крооса, немецкий полузащитник перебрался в команду в 2014 году. Он стал шестым иностранным игроком в составе «Реала», добравшимся до такого рубежа. Его следующая цель - Криштиану Роналду с 438 матчами во всех турнирах.

Ну а лидер - Карим Бензема, у которого 632 матча за «Реал». Второе место у Марсело, 546 игр, затем Роберто Карлос с 527 матчами, а четвертый - Лука Модрич, 471 игру.