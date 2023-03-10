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Хаманн – о возможном камбэке «Ливерпуля» против «Реала»: «В футболе ничего нельзя исключать»

10 Марта 2023 • 16:10 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
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Через 23 ч. 1 мин.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн оценил шансы мерсисайдского клуба в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Первый матч был проигран со счётом 2:5, но в футболе ничего нельзя исключать. «Ливерпуль» уже разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0. Если команда сможет забить 3 или 4 гола в ворота «Борнмута» на выходных, игроки отправятся в Мадрид с мыслью: «А почему бы и нет»? Серия из разгромных побед может творить чудеса в плане психологии. Не думаю, что проход «Ливерпуля» можно исключать, но это маловероятно», – цитирует Дитмара Хаманна Anfield Watch.

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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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