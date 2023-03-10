Хаманн – о возможном камбэке «Ливерпуля» против «Реала»: «В футболе ничего нельзя исключать»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн оценил шансы мерсисайдского клуба в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Первый матч был проигран со счётом 2:5, но в футболе ничего нельзя исключать. «Ливерпуль» уже разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0. Если команда сможет забить 3 или 4 гола в ворота «Борнмута» на выходных, игроки отправятся в Мадрид с мыслью: «А почему бы и нет»? Серия из разгромных побед может творить чудеса в плане психологии. Не думаю, что проход «Ливерпуля» можно исключать, но это маловероятно», – цитирует Дитмара Хаманна Anfield Watch.