Вальверде: «Уход из «Реала»? Руководству нужно меня убить, чтобы это провернуть»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде дал понять, что не намерен покидать «королевский клуб» ни при каких обстоятельствах.

«Уход из «Реала»? Руководству нужно меня убить, чтобы это провернуть», – цитирует Вальверде Madrid Xtra.

Федерико пока выдаёт свой лучший сезон в карьере. В нынешней кампании футболист отметился семью голами и двумя ассистами в чемпионате Испании – за все предыдущие розыгрыши Ла Лиги футболист набрал всего на три результативных действия больше, чем в одном нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что Вальверде в будущем мечтает стать капитаном «Реала».