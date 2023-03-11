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Чемпионат Испании. Ла Лига

Волевая, но экономная победа Мадрида: «Реал» одолел «Эспаньол» и переключил внимание на «Ливерпуль»

11 Марта 2023 • 17:56 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Эспаньол
окончен

Мадридский «Реал» и каталонский «Эспаньол» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 25-го тура Ла Лиги состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид3:1Эспаньол
  8'Хоселу Санмартин (0:1)
(1:1) Винисиус Жуниор23'  
(2:1) Милитао Эдер39'  
(3:1) Асенсио Марко90'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  87'Милитао ЭдерНачо ФернандесКамавинга ЭдуардоМодрич Лука 72' (Асенсио Марко ( 72') Тчуамени Орельен 74' (Себальос Дани ( 74'  86') Кроос Тони 74' (Рюдигер Антонио ( 74') Вальверде ФедерикоРодригоВинисиус Жуниор  32' 90' (Родригес Альваро ( 90')
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Пачеко ФернандоХиль Оскар II  56' 69' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 69'Видаль Алеш 84') Серхи Гомес 84' (Рибаудо Нико ( 84') Монтес СесарКабрера Леандро  19'Санчес Рубен II 75' (Пуадо Хавьер ( 75') Винисиус СоузаГрагера Хосе 75' (Денис Суарес ( 75') Дардер СерхиБрайтвайт МартинХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIКалеро ФернандоГомес ДаниэльЛасо ХосеЭспозито ЭдуОливан БрианГарсия Жоан
11 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

До матча с «Эспаньолом» три игры кряду не мог победить «королевский» клуб – две ничьи и поражение от «Барселоны» в Кубке Испании. Победу над «младшими» каталонцами предстояло добыть малой кровью, ведь впереди ответный матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. А ещё мадридцам не смогли помочь травмированные Бензема, Менди и Алаба.

Лёгкой жизни однако «попугаи» не обещали, со старта захватив инициативу. «Сантьяго Бернабеу» с удивлением смотрел, как открывает счёт Хоселу. Для начала обокрали Чуамени, затем оттёрли Камавингу, разогнался Санчес и прострелил вдоль линии штрафной площади, форвард «Эспаньола» очень технично подсёк мяч в правую «девятку» - 0:1. Красота, да и только.

Следом и второй мяч в ворота «Реала» мог залетать. Серхи Дардер мягко навесил со стандарта, Соуза перевисел Крооса и пробил в угол, но тут выручил Тибо Куртуа. «Реал» будто и не собирался в игру возвращаться, действуя инертно. Спас ситуацию Винисиус. Бразилец в центре поля мяч получил, рванул на двоих соперников, обыграл их на левом краю, вошёл в штрафную площадь, финтом уложил третьего и рикошетом от штанги отправил мяч в сетку – 1:1.

Соло Винисиуса разбудило «Реал», а точнее – его соотечественников. Родриго пытался кручённым ударом метров с 20 переиграть Пачеко – чуть-чуть не попал в «девятку», Милитао был чуть удачливее. Чуамени «шведой» навесил после розыгрыша углового, Эдер взмыл выше всех и пробил в перекладину, от которой мяч и оказался в сетке – 2:1. Первый тайм остался за «Реалом».

Вторую половину встречи команды начали резво. Хоселу по лекалам стартового отрезка обострил, неожиданно пробив со своей половины поля. Куртуа с опозданием возвращался в створ, но мяч проскакал рядом со штангой. А в ответ Серхи Гомес решил пробить по своим воротам. Под прессингом Родриго и Винисиуса вдруг замкнул он прострел Модрича, пустив мяч буквально вдоль собственных ворот.

Весело было до поры до времени, но «Реалу» такой футбол был не на руку. По-королевски засушили мадридцы, не дав никаких шансов «Эспаньолу» в последней трети матча. За 15 минут до конца игры мог снимать все вопросы Родриго, технично пробивший со стандарта. Метров с 23-х чётко бразилец перебросил «стенку», но попал в перекладину. «Реал» в эконом-режиме докатил матч до победы, в компенсированное время всё-таки закатив третий. Марко Асенсио расстрелял Пачеко после разрезающей передачи Начо - 3:1. Победа добыта, теперь Мадрид переключил свое внимание на «Ливерпуль».

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