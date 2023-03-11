Волевая, но экономная победа Мадрида: «Реал» одолел «Эспаньол» и переключил внимание на «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» и каталонский «Эспаньол» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 25-го тура Ла Лиги состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

До матча с «Эспаньолом» три игры кряду не мог победить «королевский» клуб – две ничьи и поражение от «Барселоны» в Кубке Испании. Победу над «младшими» каталонцами предстояло добыть малой кровью, ведь впереди ответный матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. А ещё мадридцам не смогли помочь травмированные Бензема, Менди и Алаба.

Лёгкой жизни однако «попугаи» не обещали, со старта захватив инициативу. «Сантьяго Бернабеу» с удивлением смотрел, как открывает счёт Хоселу. Для начала обокрали Чуамени, затем оттёрли Камавингу, разогнался Санчес и прострелил вдоль линии штрафной площади, форвард «Эспаньола» очень технично подсёк мяч в правую «девятку» - 0:1. Красота, да и только.

Следом и второй мяч в ворота «Реала» мог залетать. Серхи Дардер мягко навесил со стандарта, Соуза перевисел Крооса и пробил в угол, но тут выручил Тибо Куртуа. «Реал» будто и не собирался в игру возвращаться, действуя инертно. Спас ситуацию Винисиус. Бразилец в центре поля мяч получил, рванул на двоих соперников, обыграл их на левом краю, вошёл в штрафную площадь, финтом уложил третьего и рикошетом от штанги отправил мяч в сетку – 1:1.

Соло Винисиуса разбудило «Реал», а точнее – его соотечественников. Родриго пытался кручённым ударом метров с 20 переиграть Пачеко – чуть-чуть не попал в «девятку», Милитао был чуть удачливее. Чуамени «шведой» навесил после розыгрыша углового, Эдер взмыл выше всех и пробил в перекладину, от которой мяч и оказался в сетке – 2:1. Первый тайм остался за «Реалом».

Вторую половину встречи команды начали резво. Хоселу по лекалам стартового отрезка обострил, неожиданно пробив со своей половины поля. Куртуа с опозданием возвращался в створ, но мяч проскакал рядом со штангой. А в ответ Серхи Гомес решил пробить по своим воротам. Под прессингом Родриго и Винисиуса вдруг замкнул он прострел Модрича, пустив мяч буквально вдоль собственных ворот.

Весело было до поры до времени, но «Реалу» такой футбол был не на руку. По-королевски засушили мадридцы, не дав никаких шансов «Эспаньолу» в последней трети матча. За 15 минут до конца игры мог снимать все вопросы Родриго, технично пробивший со стандарта. Метров с 23-х чётко бразилец перебросил «стенку», но попал в перекладину. «Реал» в эконом-режиме докатил матч до победы, в компенсированное время всё-таки закатив третий. Марко Асенсио расстрелял Пачеко после разрезающей передачи Начо - 3:1. Победа добыта, теперь Мадрид переключил свое внимание на «Ливерпуль».