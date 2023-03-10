«Реал» доволен прогрессом в вопросе трансфера Беллингема

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как стало известно на днях, представители «сливочных» провели встречу с отцом 19-летнего игрока. По данным журналиста Родриго Фаеса, на данный момент в «Реале» полностью удовлетворены прогрессом, достигнутым в деле трансфера Беллингема. Клуб уверен в своих силах в борьбе за футболиста сборной Англии, на которого также претендуют гранды Премьер-лиги.

Трансферная стоимость Джуда Беллингема оценивается порталом Transfermarkt в 110 млн евро. В активе хавбека десять забитых мячей и шесть результативных передач в 32 матчах текущей кампании за «Боруссию» Дортмунд.