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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» доволен прогрессом в вопросе трансфера Беллингема

10 Марта 2023 • 00:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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11.03 16:00

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как стало известно на днях, представители «сливочных» провели встречу с отцом 19-летнего игрока. По данным журналиста Родриго Фаеса, на данный момент в «Реале» полностью удовлетворены прогрессом, достигнутым в деле трансфера Беллингема. Клуб уверен в своих силах в борьбе за футболиста сборной Англии, на которого также претендуют гранды Премьер-лиги.

Трансферная стоимость Джуда Беллингема оценивается порталом Transfermarkt в 110 млн евро. В активе хавбека десять забитых мячей и шесть результативных передач в 32 матчах текущей кампании за «Боруссию» Дортмунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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