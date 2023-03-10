Анчелотти: «Ферлан Менди должен вернуться в строй к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал, когда левый защитник команды Ферлан Менди вновь будет готов выйти на поле. По словам итальянца, возвращение француза состоится в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Сантьяго Бернабеу». Первую игру «сливочные» выиграли со счётом 5:2.

«Ферлан Менди уже вернулся и будет готов провести полную тренировку с командой в воскресенье. Думаю, он должен вернуться на поле в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Давид Алаба, который является вторым выбором на левый фланг обороны, в данный момент тоже страдает от травмы.