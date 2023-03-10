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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Зидан может снова возглавить «Реал»

10 Марта 2023 • 23:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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Через 14 ч. 58 мин.

По завершению сезона 2022/2023 на тренерском мостике «Реала» может произойти перестановка. В последнее время в прессе всё чаще появляется информация о возможном увольнении Карло Анчелотти. Итальянца, кстати говоря, слухи связывают с работой у руля сборной Бразилии.

По информации Marca, существует вероятность того, что Зинедин Зидан в третий раз в своей карьере возглавит «Реал». Источник отмечает, что в отношениях Зидана с Флорентино Пересом наметилось потепление. Зинедин по-прежнему считает «Реал» своим домом.

Добавим, что Зинедина Зидана в последнее время пресса сватает в «ПСЖ». Поговаривают, что 50-летнему французу была бы интересна работа на «Парк де Пренс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
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