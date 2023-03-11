Отец Беллингема провёл переговоры с «Реалом»

Отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема контактировал с руководством мадридского «Реала». По информации от журналиста Кристиана Фалька, родственник хавбека проводил встречу с представителями «королевского клуба» в Лондоне и Мадриде.

Ранее сообщалось, что 19-летний Беллингем следующим летом хочет перейти именно в мадридский «Реал», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Напомним, за своего хавбека «Боруссия» Дортмунд будет требовать порядка 150 миллионов евро, что пока отталкивает руководство «Реала».

На счету Беллингема 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Германии.