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Чемпионат Германии. Бундеслига

Отец Беллингема провёл переговоры с «Реалом»

11 Марта 2023 • 13:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.25 X 5.80 2 12.50
Через 2 ч. 31 мин.

Отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема контактировал с руководством мадридского «Реала». По информации от журналиста Кристиана Фалька, родственник хавбека проводил встречу с представителями «королевского клуба» в Лондоне и Мадриде.

Ранее сообщалось, что 19-летний Беллингем следующим летом хочет перейти именно в мадридский «Реал», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Напомним, за своего хавбека «Боруссия» Дортмунд будет требовать порядка 150 миллионов евро, что пока отталкивает руководство «Реала».

На счету Беллингема 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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