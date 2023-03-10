«Реал» просит Модрича завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе

Руководство мадридского «Реало» обратилось с просьбой к своему полузащитнику Луке Модричу. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» просит хорвата завершить карьеру в сборной.

Руководство считает, что 37-летний Модрич без должного отдыха не сможет показывать свою лучшую игру. Возможно, если Лука всё же согласится пойти на завершение международной карьеру, «Реал» вознаградит его новым контрактом.

Напомним, нынешнее соглашение Модрича с командой заканчивается в конце сезона. Ранее сообщалось, что Лука согласен даже с ролью запасного, так как хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу».