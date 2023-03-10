Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» просит Модрича завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе

10 Марта 2023 • 12:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.25 X 5.90 2 11.50
11.03 16:00

Руководство мадридского «Реало» обратилось с просьбой к своему полузащитнику Луке Модричу. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» просит хорвата завершить карьеру в сборной.

Руководство считает, что 37-летний Модрич без должного отдыха не сможет показывать свою лучшую игру. Возможно, если Лука всё же согласится пойти на завершение международной карьеру, «Реал» вознаградит его новым контрактом.

Напомним, нынешнее соглашение Модрича с командой заканчивается в конце сезона. Ранее сообщалось, что Лука согласен даже с ролью запасного, так как хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 23:00
Кадис Кадис
Хетафе Хетафе
2.44 2.90 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
12:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» просит Модрича завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе
12:20 · Германия. Бундеслига
В «Реале» есть уверенность насчёт трансфера Беллингема
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - фаворит на полузащитника «Реала»
11:55 · Испания. Ла Лига
Модрич готов стать запасным, чтобы продлить контракт с «Реалом»
11:42 · Италия. Серия А
Дибала: «Восхищаюсь качествами Бензема»
11:11 · Испания. Ла Лига
Тухель изучает испанский в надежде возглавить «Реал»
10:58 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Сегодня тики-така не работает»
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет обращаться к «ПСЖ» по трансферу Мбаппе
10:34 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес может получить ещё один шанс в «Барселоне»
09:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового форварда за 130 млн евро
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял окончательное решение по будущему Фелиша
00:28 · Германия. Бундеслига
«Реал» доволен прогрессом в вопросе трансфера Беллингема
09 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» продолжает переговоры по новому контракту с Начо
22:22 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего будет зависеть возвращение Месси в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем