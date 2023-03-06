Анчелотти сказал Пересу, что прошлым летом ему нужно было дать больше трансферов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вчера поспорил с президентом клуба Флорентино Пересом. После матча с «Бетисом» между ними состоялась долгая беседа, в ходе которой итальянец заявил, что команде нужно было больше усилений в прошлое летнее трансферное окно. По информации от журналиста Марио Кортеханы, Перес не согласился с аргументами Анчелотти.

Напомним, в летнее трансферное окно ряды «Реала» пополнили центральный защитник Антонио Рюдигер, который перебрался свободным агентом из лондонского «Челси», а также опорный хавбек Орельен Тчуамени, пришедший из «Монако» за 80 миллионов евро.

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в чемпионате, в результате чего отставание команды от первого места увеличилось до девяти пунктов.