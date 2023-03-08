Анчелотти заверил в беседе с Пересом, что контролирует ситуацию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сомневается в своей способности добиться успеха с командой.

«Сливочные» не лучшим образом выступают на внутренней арене: отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет девять очков, а в последних трёх матчах, включая Кубок Испании, команда не одержала ни одной победы.

В СМИ активно распространяются слухи о возможном увольнении Анчелотти, что, по данным Marca, не соответствует действительности: недавно президент клуба Флорентино Перес провёл встречу с итальянским рулевым, но разговор прошёл спокойно. Наставник заверил, что контролирует ситуацию и уверен в способности команды успешно провести остаток сезона.